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Сегодня, 18:56

Чанов заявил, что ждал большего от Гуарирапы в ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал, что ждал большего от форварда армейцев Сауля Гуарирапы.

«От кого из состава ЦСКА ждал большего в первой части чемпионата? Конечно, желательно, чтобы линия атаки армейцев побольше забивала. Моменты создаются, но все равно многие не реализуются. В большей степени это, конечно, касается Сауля Гуарирапы, потому что Мусаев все-таки стабильно забивает. А от Гуарирапы мы все ждем не дождемся голов, но он все никак не забивает. Поэтому скажу, что ждал большего от него. Понятно, что игрок приехал в новую команду, в новые условия, нужно какое-то время притереться. Но времени уже прошло прилично. Можно было бы и найти себя», — цитирует Чанова Legalbet.

ЦСКА арендовал Гуарирапу у «Сочи» в сентябре прошлого года. 22-летний венесуэлец провел 15 матчей за красно-синих, не отметившись результативными действиями.

Источник: Legalbet
Вячеслав Чанов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Сауль Гуарирапа
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«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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Ростов – Динамо
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