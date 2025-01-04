Чанов заявил, что ждал большего от Гуарирапы в ЦСКА

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал, что ждал большего от форварда армейцев Сауля Гуарирапы.

«От кого из состава ЦСКА ждал большего в первой части чемпионата? Конечно, желательно, чтобы линия атаки армейцев побольше забивала. Моменты создаются, но все равно многие не реализуются. В большей степени это, конечно, касается Сауля Гуарирапы, потому что Мусаев все-таки стабильно забивает. А от Гуарирапы мы все ждем не дождемся голов, но он все никак не забивает. Поэтому скажу, что ждал большего от него. Понятно, что игрок приехал в новую команду, в новые условия, нужно какое-то время притереться. Но времени уже прошло прилично. Можно было бы и найти себя», — цитирует Чанова Legalbet.

ЦСКА арендовал Гуарирапу у «Сочи» в сентябре прошлого года. 22-летний венесуэлец провел 15 матчей за красно-синих, не отметившись результативными действиями.