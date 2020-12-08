Глава «Уфы» заявил, что готов вернуть Газизова после его ухода из «Спартака»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что готов вернуть в клуб экс-генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.

— Буду рад возвращению Шамиля, — заявил в комментарии «СЭ» Мурзагулов. — Насколько знаю, у него сейчас ни один, ни два и ни три варианта продолжения карьеры. Все-таки человек привел на первое место «Спартак» с меньшим бюджетом, чем был до него, и покидает клуб, оставляя его на вершине таблицы. Конечно, в таком менеджере был бы заинтересован любой клуб РПЛ. Приедет в Уфу, поговорим. Наверняка, он сейчас захочет приехать домой, отдохнуть.

— То есть вы готовы позвать его обратно?

— Да, был бы рад видеть его на капитанском мостике «Уфы». Другое дело, что у нас консервативная республика. Все решения принимаю не я, а другой человек. Если буду принимать такое решения, то сначала доложу об этом главе Республики. Окончательное решение за ним. Он большой футбольный болельщик с недавнего времени. Радуется успехам команды в последних двух матчах. Пока Шамиль не просился обратно, соответственно, по этой теме еще не обращался к главе Республики и не могу озвучить его решения.

Газизов работал в уфимском клубе на протяжении 8 лет (2012 — 2020). В «Спартаке» менеджер занимал должность генерального директора с 10 июля 2020-го.

(Севастиан Терлецкий)