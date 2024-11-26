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Сегодня, 16:32

Шалимов считает, что «Динамо» само отпустило игру в матче с «Факелом»

Камила Абдурахманова
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Тренер Игорь Шалимов прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ между «Факелом» и «Динамо» (1:1).

«Игра в первом тайме была равная, моменты были у обеих команд, и все решило исполнительское мастерство, когда пробил издали Фомин. А «Факел» свои моменты не реализовал — Каштанову не хватило хладнокровия.

Во втором тайме Воронеж стал нагнетать, но «Динамо» само отпустило эту игру — были моменты у Фернандеса, потом Тюкавин бил головой издали. «Динамо» пропустило после забегания и навеса с фланга — не справились с забеганием и не смогли помешать удару головой. Могли отбиться, но факт есть факт: бело-голубые потеряли очень важные очки. Могли приблизиться к тройке, а в итоге пропустили вперед себя «Спартак», — сказал Шалимов «РБ Спорт».

После 16 туров «Динамо» (31 очко) занимает пятое место в РПЛ. «Факел» (13) остается на 14-й позиции в турнирной таблице.

Источник: «РБ Спорт»
Игорь Шалимов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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