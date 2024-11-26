Шалимов считает, что «Динамо» само отпустило игру в матче с «Факелом»

Тренер Игорь Шалимов прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ между «Факелом» и «Динамо» (1:1).

«Игра в первом тайме была равная, моменты были у обеих команд, и все решило исполнительское мастерство, когда пробил издали Фомин. А «Факел» свои моменты не реализовал — Каштанову не хватило хладнокровия.

Во втором тайме Воронеж стал нагнетать, но «Динамо» само отпустило эту игру — были моменты у Фернандеса, потом Тюкавин бил головой издали. «Динамо» пропустило после забегания и навеса с фланга — не справились с забеганием и не смогли помешать удару головой. Могли отбиться, но факт есть факт: бело-голубые потеряли очень важные очки. Могли приблизиться к тройке, а в итоге пропустили вперед себя «Спартак», — сказал Шалимов «РБ Спорт».

После 16 туров «Динамо» (31 очко) занимает пятое место в РПЛ. «Факел» (13) остается на 14-й позиции в турнирной таблице.