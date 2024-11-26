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Шалимов: «Зачем Коваленко сделал безрассудный подкат, оставив команду вдесятером?»

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Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал победу «Зенита» над «Оренбургом» (1:0) в 16-м туре РПЛ.

«Вернулся в состав питерцев Глушенков, и Максим мне понравился. Даже если вернется Вендел, именно Глушенков в позиции правого форварда предпочтительнее, чем Лусиано — он реально ведет игру, может придумать момент. Да, он не такой мощный, как аргентинец, но не менее опасный. Соболев вновь вышел в основном составе, есть расчет явно на то, что прорвет, начнет забивать. Но пока не получается, участвует Александр только в подыгрыше. Особо надо сказать о Коваленко, которого удалили за две желтые карточки. Не понял, что он делал. Первую карточку можно было не давать, но если уж дали, зачем идти в безрассудный подкат и оставлять команду вдесятером? Где игровая дисциплина?» — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

По итогам 16-го тура «Зенит» набрал 39 очков и занял первое место в турнирной таблице, «Оренбург» (8 очков) — на последней, 16-й строчке.

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
Футбол
ФК Зенит
ФК Оренбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

Спартак

 12
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Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Маркус Вендел

Зенит

 8
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Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Муталип Алибеков

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