Шалимов рассказал, за счет чего «Ахмат» будет взламывать оборону «Уфы»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов перед матчем 12-го тура чемпионата России с «Уфой» рассказал, за счет чего планирует взломать оборону хозяев.

— Сложно объяснить, почему «Ахмат» плохо реализует голевые моменты, — заявил Шалимов в эфире «Матч Премьер». — В этом даже разбираться не буду, в первую очередь будут изменения в тактике. Мы много времени уделили «Уфе» и чуть перестроили игру «Ахмата».

Планируем взламывать оборону уфимцев за счет качественной игры. «Уфа» пропускает мало, выигрывает много, причем часто — у топ-клубов. Нам будет тяжело, но мы надеемся добиться результата.

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