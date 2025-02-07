Шалимов поделился впечатлениями от матча Winline Зимнего Кубка РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА

Тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча Winline Зимнего Кубка РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (2:2).

«В составе ЦСКА произошли изменения — в четверке в центре поля вышел Кисляк, а не Файзуллаев, в атаке вышла пара Мусаев-Койта.

У «Зенита» центрфорвардом выпустили Лусиано, что говорит о том, что видят его все-таки именно нападающим. Глушенков играл «десятку», а Луис Энрике прочно занял позицию правого нападающего. История про сильную ротацию, на мой взгляд, весной работать не будет — потому что в чемпионате осталось 12 матчей, и цена каждого очень высока. Этот период может пройти состав в 12-13 человек.

Первый тайм «Зенит» играл в одного нападающего, во втором была схема 4-4-2, и для Луиса Энрике эта схема менее предпочтительна — он играет шире, до ворот дальше. Для команды будет очень важно, как распределится игровое время для трех центрфорвардов, и уверенности в том, что кто-то является безусловным фаворитом и будет забивать, нет. И то, как будут вести себя форварды — это главная интрига весны для «Зенита», — сказал Шалимов «РБ Спорт».

Сегодня состоятся очередные матчи Winline Зимнего Кубка РПЛ. «Ростов» сыграет с «Зенитом», «Динамо» встретится со «Спартаком».