Ливай Гарсия успешно прошел медосмотр для завершения перехода в «Спартак»

Как стало известно «СЭ», нападающий АЕКа Ливай Гарсия успешно прошел медосмотр для завершения перехода в «Спартак».

27-летний футболист выступает за АЕК с 2020 года. В этом сезоне в 20 матчах во всех турнирах он забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.