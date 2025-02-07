Джурасович рассказал, как проходит подготовка ко второй части сезона

Сербский полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович рассказал, как проходит подготовка ко второй части сезона и чем занимается в свободное от тренировок время.

«В середине января мы собрались в Москве и полетели в Абу-Даби, где начались наши тренировочные сборы. В первые две недели мы очень интенсивно готовились, проводили по две тренировки в день на поле и в зале. Сейчас началась уже вторая часть нашей подготовки, и мы продолжаем усердно трудиться.

В свободное от тренировок время читаю книгу о сербском баскетболисте «Денвер Наггетс» Никола Йокиче и смотрю сериалы. Я, как и все сербы, люблю баскетбол. В Сербии очень яро болеют за баскетбольную сборную. И внимательно следят за выступлениями сербских игроков в НБА», — сказал игрок «РБ Спорт».

Никола Йокич — сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового. В настоящее время выступает за клуб НБА «Денвер Наггетс». Является чемпионом и лучшим игроком финала НБА в 2023 году.