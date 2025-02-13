Шалимов оценил игру Максименко в матче «Спартака» с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о голах, которые «Спартак» пропустил в финале Winline Зимнего кубка РПЛ с «Зенитом» (0:3).

«Много претензий к Денисову по первому голу, но я не со всеми соглашусь. Да, забил Луис Энрике с его фланга, но вся оборона «Спартака» в этом моменте не держала позиции — Чернов выдвинулся на фланг, потом была неразбериха с Дуарте, и Денисов играл по игроку перед собой, а сзади не увидел. Зоны в этом моменте никто не держал, и виноват в этом не один Денисов.

Второй мяч — ошибка Максименко. И тут есть два момента. Один игровой — Максименко куда хотел, туда и отдал, просто туда пасовать не стоило вообще. Второй психологический — ощущение, что вот эта смена вратарей (ушел Селихов, пришел Помазун) сказывается, конкуренция на пользу может и не пойти, потому что Помазун — вратарь квалифицированный и за место в основе поборется. Возможно, Максименко просто задергался. У Максименко иногда случаются ошибки с этими передачами — вспоминаю эпизод в Оренбурге, который привел к голу.

Третий гол Максименко тоже, на мой взгляд, мог выручить», — цитирует «РБ Спорт» Шалимова.