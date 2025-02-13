Хомуха: «Зениту» нужен профильный правый защитник, поэтому подписали Мимовича»

Бывший тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал переход защитника «Фенербахаче» Огнена Мимовича в «Зенит». Сине-бело-голубые арендовали 20-летнего серба до конца сезона.

«На текущий момент «Зениту» нужен был профильный правый защитник, — приводит «РБ Спорт» слова Хомухи. — У Караваева травма. Да, Мантуан играет на этой позиции, но это не его роль. Понятно, почему «Зенит» подписал Мимовича. Арсен Адамов? «Ахмату» надо попытаться сохранить прописку в РПЛ. Никто не хочет отпускать футболиста, который должен помочь команде».

В этом сезоне Мимович провел 19 матчей за «Црвену Звезду», забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Зимой он стал игроком «Фенербахче». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.