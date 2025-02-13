Игнатьев прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Зенитом» на Зимнем кубке РПЛ

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о финальном матче Зимнего кубка РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (0:3).

«Впечатление хорошее от матча, по моему мнению, мои убеждения сбылись: команды в хорошем функциональном состоянии. Интерес к чемпионату России повышается. В плане тактики «Зенит» хорошо стал прогрессировать. Стали убыстрять выход из обороны в атаку, много стало вертикальной игры, и командные скорости хороши у большинства игроков. А у «Спартака» те игроки, которых можно назвать основными, составляли костяк. Станкович дал возможность играть тем, кто вписывается в команду. В целом «Спартак» заметно прибавляет и меняет свой игровой стиль», — цитирует Игнатьева Vprognoze.ru.

После 18 туров «Зенит» с 39 очками идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» (39) по дополнительным показателям. «Спартак» (37) располагается на третьей позиции.