Шалимов: «Мы не успели понять. Все произошло достаточно быстро с этим удалением»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от прошедшего матча 5-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (0:1).

— С такой командой, как «Динамо» нельзя давать создавать много моментов. Мы пропустили гол с грубейшей ошибки. В центре поля с нашего аута позволили выйти один на один с вратарем. Потом удаление, было очень сложно, сами виноваты. Мы терпели, физически команда готова очень хорошо, потому что во втором тайме не развалилась. У «Динамо» были моменты и дальше, наш вратарь сыграл неплохо, но мы не смогли создать ничего. По крайней мере, мы сдержали натиск «Динамо», это играющая команда. Тяжело было отнимать мяч в меньшинстве и что-то создавать впереди без одного игрока, — приводит слова тренера сайт «Урала».

— Понятно, что игра разделилась на до и после удаления. До него нравилось ли вам, как играл «Урал»?

— Мы не успели понять. Все произошло достаточно быстро с этим удалением. Чтобы не рисковать, мы выбрали тактику с выносом от ворот. Понятно, что чувствовали себя не так уверенно на своей половине, зная, что «Динамо» будет прессинговать. У них в нападении три игрока, три — в середине. Мы перед матчем анализировали их игру, все смотрелись очень организованно. Малейшая ошибка могла привести к неприятностям, поэтому было много пасов от вратаря. Поначалу игра была равная, моментов не было ни у них, ни у нас, но дальше произошло удаление. Нам стало очень сложно.

— С чем связано малое количество подходов и отсутствие ударов по воротам «Динамо»?

— Игра была достаточно вязкой. Не успели ничего создать, было мало времени, чтобы развить игру в атаке сегодня. Сначала было много борьбы, получили этот гол, а потом мы были вдесятером. Надо работать, сегодняшняя игра не показательная для атаки. Мы сами себе это устроили, наша вина, были без мяча, было не до атакующих действий.

— С чем связано появление в воротах дебютанта Ландакова, а не Помазуна, который был сегодня в заявке?

— Помазун еще только восстанавливается, к следующей игре, надеюсь, будет готов. Но Ландаков провел хороший матч.

— Вы пришли по ходу сезона. Какое время должно пройти, чтобы команда играла в тот футбол, который вы хотите видеть?

— Сложно сказать, у нас осталась одна игра перед паузой на сборные. Сейчас надо восстановиться, провести ее. На тренировки пока времени особо не было, больше разговоров, общения внутри коллектива. До «Ростова» надо восстановиться, они наши соседи в турнирной таблице. Дальше уже будем смотреть.