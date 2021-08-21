В Турции сообщили, что «Фенербахче» претендует на Азмуна
«Фенербахче» ищет нападающего, который мог бы заменить травмированного Сердара Дурсуна. Турецкому клубу интересен Сердар Азмун из «Зенита», сообщает A Spor.
На 26-летнего иранца также претендует «Аталанта».
Азмун перешел в «Зенит» из казанского «Рубина» в феврале 2019 года. В составе сине-бело-голубых нападающий провел 87 матчей, забил 57 голов и стал трехкратным чемпионом России. На счету футболиста также 34 гола в 52 встречах за сборную Ирана.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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