Нападающий ЦСКА Яковлев: «Чалову я сразу сказал спасибо, шикарный пас, мне оставалось только замкнуть»
Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев стал автором победного гола в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (2:0). Для 19-летнего форварда этот гол стал дебютным в лиге.
— Я, конечно, хотел выйти, ждал этого. Но не думал, что получу столько времени. Спасибо за доверие! — приводит слова Яковлева сайт ЦСКА.
— Что он сказал тебе перед выходом?
— Ничего особенного: играть спокойно, без суеты, не волноваться.
— Ты забил головой. Это сильная сторона твоей игры?
— Не мне судить, тренерскому штабу виднее. Какая разница, чем? Главное — забил.
— Что тебе сказали партнеры? Федю Чалова поблагодарил за передачу?
— Все похвалили, подбодрили, поздравили с первым голом. Феде я сразу сказал спасибо, шикарный пас, мне оставалось только замкнуть.
— Что испытывает воспитанник клуба, когда весь стадион скандирует его фамилию?
— Очень приятно, спасибо большое фанатам. Не знаю, как это чувство описать, но было круто.
— Схожие ли эмоции с первым голом за молодежку?
— Нет, конечно (смеется). За молодежку тоже было хорошо, но здесь — несравнимо.
— Показалось, что удаление у «Ахмата» даже немного помешало ЦСКА...
— Не сказал бы, просто соперник очень грамотно перекрывал зоны, не давал свободного пространства.
— Сейчас в ЦСКА большая конкуренция среди нападающих. Что ты испытываешь?
— Молодому игроку нужна конкуренция, чтобы расти. Это хорошо.
— Болельщики скандировали: «В Питер едем за победой». Согласен?
— Сделаем все возможное для этого. Постараемся увезти оттуда три очка. Посмотрим.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vladislav-yakovlev-gol-posvyashchayu-roditelyam-kotorye-priveli-menya-v-futbol/
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