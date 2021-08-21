Нападающий ЦСКА Яковлев: «Чалову я сразу сказал спасибо, шикарный пас, мне оставалось только замкнуть»

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев стал автором победного гола в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (2:0). Для 19-летнего форварда этот гол стал дебютным в лиге.

— Я, конечно, хотел выйти, ждал этого. Но не думал, что получу столько времени. Спасибо за доверие! — приводит слова Яковлева сайт ЦСКА.

— Что он сказал тебе перед выходом?

— Ничего особенного: играть спокойно, без суеты, не волноваться.

— Ты забил головой. Это сильная сторона твоей игры?

— Не мне судить, тренерскому штабу виднее. Какая разница, чем? Главное — забил.

— Что тебе сказали партнеры? Федю Чалова поблагодарил за передачу?

— Все похвалили, подбодрили, поздравили с первым голом. Феде я сразу сказал спасибо, шикарный пас, мне оставалось только замкнуть.

— Что испытывает воспитанник клуба, когда весь стадион скандирует его фамилию?

— Очень приятно, спасибо большое фанатам. Не знаю, как это чувство описать, но было круто.

— Схожие ли эмоции с первым голом за молодежку?

— Нет, конечно (смеется). За молодежку тоже было хорошо, но здесь — несравнимо.

— Показалось, что удаление у «Ахмата» даже немного помешало ЦСКА...

— Не сказал бы, просто соперник очень грамотно перекрывал зоны, не давал свободного пространства.

— Сейчас в ЦСКА большая конкуренция среди нападающих. Что ты испытываешь?

— Молодому игроку нужна конкуренция, чтобы расти. Это хорошо.

— Болельщики скандировали: «В Питер едем за победой». Согласен?

— Сделаем все возможное для этого. Постараемся увезти оттуда три очка. Посмотрим.