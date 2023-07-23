Хесус Медина прокомментировал свое отсутствие в стартовом составе на матч «Спартака» с «Оренбургом»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина ответил на вопрос о своем отсутствии в заявке команды на матч 1-го тура РПЛ против «Оренбурга».

— Сыграете ли вы сегодня?

— Нет, — ответил Медина.

Футболист отсутствует в старте на матч 1-го тура РПЛ против «Оренбурга». Сообщалось, что он восстанавливается после небольшого повреждения.