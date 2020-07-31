«Это указание из «Спартака». Юран рассказал, почему его уволили из «Химок»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран подтвердил информацию, что он покидает свой пост.

— Это правда, что вас уволили?

— Меня сегодня на разговор пригласил гендиректор клуба Зайцев и спросил: «На каких условиях мы будем с вами расторгать контракт?» На что я ему ответил, читайте контракт. Он у меня действует еще почти три года. 2,9 года. Вот и все.

— Чем Зайцев мотивировал решение расстаться?

— Да ничем. Это указание пришло от «Спартака». Именно от Шамиля Газизова. Так и напишите.

— Общались ли вы с министром спорта Московской области?

— Да. Он мне сказал, что моя кандидатура не согласована со «Спартаком». Поэтому меня и убирают... (Виталий Айрапетов)

«Химки» вышли в премьер-лигу по итогам сезона Олимп-ФНЛ, досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса. По данным «СЭ», основной кандидат на должность главного тренера «Химок» — Дмитрий Гунько.