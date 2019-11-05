Экс-форвард «Спартака» и сборной России Сергей Юран дал интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что не понимает решения главного тренера красно-белых Доменико Тедеско не ставить в стартовый состав Алекса Крала и Наиля Умярова.

— Поразили слова Тедеско в интервью перед началом встречи, — сказал Юран. — Отсутствие в «старте» Умярова и Крала немец объяснил тем, что за два матча оба пробежали 25 километров. И добавил: «Это много». Но «Ростов» принимали в четверг, «Арсенал» — в понедельник. Умярову — 19, Кралу — 21. Е-мое, когда же устать-то успели?! Или тренер не в курсе, сколько им лет? Года в 33 в таком режиме действительно сложновато. А эти — молодые! Пахать и пахать! Если Тедеско всерьез считает, что футболисты должны больше отдыхать, пускай в Кисловодск их отправит. До весны. Водички попьют, наберутся сил.

— Не утрируйте.

— Да мне смешно. Я разных тренеров прошел, десять лет выступал в Европе, но с таким подходом еще не сталкивался. Ты много пробежал в двух матчах — отдыхай... Тедеско начал изобретать велосипед. Затеял эксперименты, передернул состав — и поплатился. Минус три очка. Другой важный момент — схема. (Александр Кружков)

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