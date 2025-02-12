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Юран: «Пока «Зенит» и «Краснодар» — два очевидных фаворита лично для меня»

Евгений Козинов
Корреспондент

Российский тренер Сергей Юран поделился мнением о чемпионской гонке в чемпионате России в этом сезоне.

«Интрига в нашем чемпионате есть, и это очень хорошо. Думаю, что чемпионство разыграют «Зенит» и «Краснодар». Но кто знает, что будет на самом деле. Пока это два очевидных фаворита лично для меня. Но остальные клубы тоже могут включиться в гонку. Весной будет интересно», — цитирует «РБ Спорт» Юрана.

После 18 туров «Краснодар» идет на первом месте, а «Зенита» — на втором. У обеих команд по 39 очков.

Источник: «РБ Спорт»
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Сергей Юран
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Г
Александр Соболев
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 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
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Маркиньос

Спартак

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Крылья Советов

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Рубин

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