Юран: «Пока «Зенит» и «Краснодар» — два очевидных фаворита лично для меня»

Российский тренер Сергей Юран поделился мнением о чемпионской гонке в чемпионате России в этом сезоне.

«Интрига в нашем чемпионате есть, и это очень хорошо. Думаю, что чемпионство разыграют «Зенит» и «Краснодар». Но кто знает, что будет на самом деле. Пока это два очевидных фаворита лично для меня. Но остальные клубы тоже могут включиться в гонку. Весной будет интересно», — цитирует «РБ Спорт» Юрана.

После 18 туров «Краснодар» идет на первом месте, а «Зенита» — на втором. У обеих команд по 39 очков.