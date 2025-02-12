Агент Пасторелло: «Сейчас интереса к Фомину из Европы нет»

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Даниила Фомина на европейском рынке, рассказал, что к игроку не было интереса из Европы этой зимой.

«Был ли интерес к Фомину из Европы этой зимой? Нет, сейчас интереса из Европы нет», — цитирует «РБ Спорт» Пасторелло.

Фомин с августа 2020 года играет за «Динамо». Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2029 года. В этом сезоне полузащитник сыграл 20 матчей во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.