Агент Пасторелло: «Сейчас интереса к Фомину из Европы нет»
Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Даниила Фомина на европейском рынке, рассказал, что к игроку не было интереса из Европы этой зимой.
«Был ли интерес к Фомину из Европы этой зимой? Нет, сейчас интереса из Европы нет», — цитирует «РБ Спорт» Пасторелло.
Фомин с августа 2020 года играет за «Динамо». Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2029 года. В этом сезоне полузащитник сыграл 20 матчей во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
Источник: «РБ Спорт»
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|2
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|19
|
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|6
|0
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|
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|
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|4
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|
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|
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|
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|2
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|
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|1
|5
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|8
|
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|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
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|9
|1
|2
|6
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|
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|8
|0
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|3
|9-18
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|
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|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|2 : 3
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|1 : 1
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
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|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
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|Г
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|7
|
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Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
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Спартак
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|
|
Юрий Горшков
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|К
|Ж
|
|
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|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
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|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
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|1
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