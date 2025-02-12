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Агент Пасторелло: «Сейчас интереса к Фомину из Европы нет»

Евгений Козинов
Корреспондент

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Даниила Фомина на европейском рынке, рассказал, что к игроку не было интереса из Европы этой зимой.

«Был ли интерес к Фомину из Европы этой зимой? Нет, сейчас интереса из Европы нет», — цитирует «РБ Спорт» Пасторелло.

Фомин с августа 2020 года играет за «Динамо». Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2029 года. В этом сезоне полузащитник сыграл 20 матчей во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Источник: «РБ Спорт»
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Даниил Фомин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
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 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
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16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
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