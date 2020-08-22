Сергей Юран: «Буду искренне радоваться победам «Химок». Знаю, как команда к ним стремится»

Бывший тренер «Химок», экс-нападающий сборной России Сергей Юран подвел итоги матча 4-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (1:2). Подмосковный клуб с одним очком расположился на 15-м месте в премьер-лиге.

— Смотрю каждый матч и переживаю за парней, — заявил Юран «СЭ». — Все-таки, мы проделали хорошую работу — за короткий период удержали позиции, вышли в премьер-лигу и в финал Кубка. Средний возраст игроков «Химок» — 24-25 лет, опыта маловато. Уступили «Тамбову», не удержали победу с «Сочи», сегодня вели 1:0 у «Ахмата», но не забили пенальти. В итоге — две красные и проиграли. Все это потенциальные конкуренты по борьбе в нижней части таблицы. Прошло пока четыре тура, но с каждым потерянным очком будет сложнее. Понятно, что болельщики хотят побед, и я знаю, как вся команда к ним стремится. Я буду искренне рад, когда «Химки» будут выигрывать. (Евгений Белоусов)