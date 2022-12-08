Силкин: «В РПЛ должны играть только те легионеры, которые сильнее наших футболистов»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал новость о том, что лимит на легионеров в РПЛ может ужесточиться со следующего сезона.

«Есть ли необходимость ужесточать лимит? Конечно же, есть. Потому что у нас в чемпионате должны играть только те иностранцы, которые сильнее наших футболистов. А те, которые на лавке сидят, им тут делать нечего. Их очень много во всех командах накопилось. Хорошие легионеры в «Зените», во всех остальных клубах — посредственные. Считаю, что всех посредственных нужно убирать из лиги.

Какой оптимальный лимит для РПЛ? Думаю, что не больше трех иностранцев. Надо дать возможность нашим играть, пусть они за счет игр набираются опыта», — приводит слова Силкина Betonmobile.ru.

Ранее стало известно, что Министерство спорта РФ и РФС обсуждают ужесточение лимита на легионеров с сезона-2023/24.

В данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон до 13 иностранных футболистов, при этом на поле одновременно могут находиться только 8 легионеров.