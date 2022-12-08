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Силкин: «В РПЛ должны играть только те легионеры, которые сильнее наших футболистов»

Силкин считает, что в РПЛ необходимо ужесточить лимит на легионеров
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал новость о том, что лимит на легионеров в РПЛ может ужесточиться со следующего сезона.

«Есть ли необходимость ужесточать лимит? Конечно же, есть. Потому что у нас в чемпионате должны играть только те иностранцы, которые сильнее наших футболистов. А те, которые на лавке сидят, им тут делать нечего. Их очень много во всех командах накопилось. Хорошие легионеры в «Зените», во всех остальных клубах — посредственные. Считаю, что всех посредственных нужно убирать из лиги.

Какой оптимальный лимит для РПЛ? Думаю, что не больше трех иностранцев. Надо дать возможность нашим играть, пусть они за счет игр набираются опыта», — приводит слова Силкина Betonmobile.ru.

Ранее стало известно, что Министерство спорта РФ и РФС обсуждают ужесточение лимита на легионеров с сезона-2023/24.

В данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон до 13 иностранных футболистов, при этом на поле одновременно могут находиться только 8 легионеров.

Источник: Betonmobile.ru
Сергей Силкин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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