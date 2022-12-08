Талалаев ответил Семенову на слова о стрессе для всего «Ахмата» из-за тренера

Экс-тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в комменатрии для «СЭ» ответил капитану грозненского клуба Андрею Семенову.

«Я в отпуске. Спасибо. Мне малоинтересно», — сказал Талалаев «СЭ».

Ранее Семенов в интервью «РБ Спорт» сказал, что вся команда «Ахмата» жила два года в стрессе, когда ее возглавлял Андрей Талалаев.