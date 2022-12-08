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Источник: сторона Алипа хочет прописать в контракте пункт об обязательном количестве матчей за «Зенит»

«РБ Спорт»: «Зенит» и «Кайрат» обсуждают возможность трансфера защитника Алипа
Анна Горшкова
Корреспондент
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«Зенит» и «Кайрат» обсуждают возможность трансфера защитника Нуралы Алипа, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, переговоры идут о соглашении на три года с возможностью продления. Для «Кайрата» важно, чтобы состоялся полноценный трансфер.

Сторона 22-летнего футболиста хочет прописать в контракте пункт об обязательном количестве матчей за «Зенит». Речь идет минимум о пяти играх в чемпионате за сезон. Клуб пока не дал ответа на такое предложение.

При этом пока не идет речь о том, чтобы сразу же уйти из «Зенита» в аренду после подписания контракта.

Алип выступает за «Зенит» на правах аренды с февраля. В контракте есть опция выкупа игрока, соглашение рассчитано до конца декабря 2022 года.

22-летний казах в текущем сезоне принял участие в 8 играх за сине-бело-голубых во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Зенит
ФК Кайрат
Нуралы Алип
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
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