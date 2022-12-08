Источник: сторона Алипа хочет прописать в контракте пункт об обязательном количестве матчей за «Зенит»

«Зенит» и «Кайрат» обсуждают возможность трансфера защитника Нуралы Алипа, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, переговоры идут о соглашении на три года с возможностью продления. Для «Кайрата» важно, чтобы состоялся полноценный трансфер.

Сторона 22-летнего футболиста хочет прописать в контракте пункт об обязательном количестве матчей за «Зенит». Речь идет минимум о пяти играх в чемпионате за сезон. Клуб пока не дал ответа на такое предложение.

При этом пока не идет речь о том, чтобы сразу же уйти из «Зенита» в аренду после подписания контракта.

Алип выступает за «Зенит» на правах аренды с февраля. В контракте есть опция выкупа игрока, соглашение рассчитано до конца декабря 2022 года.

22-летний казах в текущем сезоне принял участие в 8 играх за сине-бело-голубых во всех турнирах и не отличился результативными действиями.