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Силкин: «Номинация Тюкавина на премию «Первая пятерка» еще не говорит о том, что он ее выиграет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал номинацию нападающего бело-голубых Константина Тюкавина на премию лучшему молодому игроку РПЛ 2023 года.

«Номинация Тюкавина на премию «Первая пятерка» еще не говорит о том, что он ее выиграет. Но сейчас он действительно находится в очень хорошей форме, и вчера Константин провел отличный матч против «Зенита». В РПЛ не так много таких нападающих, которые способны занимать правильную позицию для получения мяча, как это делает Костя», — приводит слова Силкина RT.

Награда вручается игроку не старше 21 года, сыгравшему не менее одной трети матчей своей команды в чемпионате России. В прошлом году обладателем премии стал Сергей Пиняев, на тот момент выступавший в «Крыльях Советов».

Константин Тюкавин. Тюкавина, Волкова и Карпукаса номинировали на премию «Первая пятерка»

Источник: RT
Сергей Силкин
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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 - : -
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