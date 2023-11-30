Нападающий «Балтики» Энрикес: «Меня удивил уровень российского чемпионата, я не ожидал такого»

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес высказался об уровне российского чемпионата.

«Есть очень много сильных команд в чемпионате. «Спартак», «Зенит». «Локомотив» также играет хорошо — правда много сильных. Поэтому меня удивил уровень чемпионата. Я не ожидал такого», — приводит слова Энрикеса Metaratings.ru.

После 16 туров РПЛ «Балтика» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице с 12 очками. В 17-м туре калининградская команда встретится с «Факелом». Матч состоится в Воронеже 2 декабря.