Тюкавина, Волкова и Карпукаса номинировали на премию «Первая пятерка»

Официальный сайт Детской футбольной лиги (ДФЛ) назвал имена претендентов на премию лучшему молодому футболисту года в РПЛ «Первая пятерка».

Награда вручается игроку не старше 21 года, сыгравшему не менее одной трети матчей своей команды в чемпионате России.

На премию номинированы Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев (оба — «Динамо»), Сергей Волков, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Виктор Мелехин, Андрей Лангович, Кирилл Щетинин (все трое — «Ростов»), Игорь Дмитриев, Илья Ишков (оба — «Урал»), Артем Карпукас («Локомотив»), Виктор Александров («Нижний Новгород»), Даниил Денисов («Спартак»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Ярослав Михайлов («Оренбург») и Владислав Шитов («Крылья Советов»).

В 2022 году обладателем награды «Первая пятерка» стал Сергей Пиняев, на тот момент выступавший в «Крыльях Советов». В январе 2023 года он стал футболистом «Локомотива».