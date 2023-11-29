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Сегодня, 12:36

Тюкавина, Волкова и Карпукаса номинировали на премию «Первая пятерка»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

Официальный сайт Детской футбольной лиги (ДФЛ) назвал имена претендентов на премию лучшему молодому футболисту года в РПЛ «Первая пятерка».

Награда вручается игроку не старше 21 года, сыгравшему не менее одной трети матчей своей команды в чемпионате России.

На премию номинированы Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев (оба — «Динамо»), Сергей Волков, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Виктор Мелехин, Андрей Лангович, Кирилл Щетинин (все трое — «Ростов»), Игорь Дмитриев, Илья Ишков (оба — «Урал»), Артем Карпукас («Локомотив»), Виктор Александров («Нижний Новгород»), Даниил Денисов («Спартак»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Ярослав Михайлов («Оренбург») и Владислав Шитов («Крылья Советов»).

В 2022 году обладателем награды «Первая пятерка» стал Сергей Пиняев, на тот момент выступавший в «Крыльях Советов». В январе 2023 года он стал футболистом «Локомотива».

Футбол
РПЛ
Артем Карпукас
Константин Тюкавин
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Нападающий «Динамо» Тюкавин признался, что его откормила жена
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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