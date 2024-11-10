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Семак о победе «Зенита»: «Могли выиграть крупнее, но и «Ахмат» мог сравнять счет»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча против «Ахмата» (2:1) в 15-м туре РПЛ.

«Могли выиграть и крупнее, но и «Ахмат» мог сравнять счет — в самом конце очень хороший момент был, и в целом они имели очень хорошие подходы. Игра достаточно сложно складывалась для нас. Не хватало немножко свежести, движения, поле тяжелое было, но я рад, что в такой сложной игре смогли победить», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» (36 очков) вернулся на второе место в РПЛ, обойдя «Локомотив» (34). Команда Сергея Семака по дополнительным показателям уступает «Краснодару», но у «быков» есть игра в запасе.

«Ахмат» (9) остается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре после перерыва на матчи сборных «Зенит» 23 ноября в гостях встретится с «Оренбургом». Грозненцы днем позже на выезде сыграют с «Крыльями Советов».

Источник: ФК «Зенит»
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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9.11 14:00
Локомотив – Факел
 2 : 1
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 2 : 1
9.11 19:00
Ростов – Химки
 3 : 1
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 3 : 1
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 1 : 2
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 4 : 0
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 1 : 2
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
 - : -
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Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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