«Рубин» — «Краснодар»: Даку не реализовал пенальти

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Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку не смог реализовать пенальти в матче 15-го тура РПЛ против «Краснодара».

На 31-й минуте вратарь «быков» Станислав Агкацев отразил 11-метровый удар. Счет в игре по-прежнему 1:0 в пользу казанской команды.

Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Краснодар».