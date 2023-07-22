Семак объяснил отсутствие Малкома в старте «Зенита» на матч с «Пари НН»: «Ведутся переговоры»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отсутствие вингера Малкома в стартовом составе в матче с «Пари НН» в 1-м туре РПЛ.

«Пока ведутся переговоры, мы решили его поберечь. Обезопасить от всякого рода риска», — сказал Семак в интервью «Матч.Премьер».

Малком близок к переезду в Саудовскую Аравию. Для «Зенита» это роскошная сделка: если продавать, то сейчас