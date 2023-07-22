«Зенит»: сколько бразильцев играют за чемпионов России
В составе действующего чемпиона России на сезон 2023 / 2024 заявлено 11 легионеров. И из них — 8 игроков из Бразилии.
- Алвес Барбоса Роберт Ренан (Роберт Ренан)
- Де Соуза Прадо Родриго (Родригао)
- До Сантос Жустино де Мело Дуглас (Дуглас Сантос)
- Мантуан Густаво
- Родригес Парисе Леонел Клаудио Луиз (Клаудиньо)
- Сантос Кейрос Эдуардо (Ду Кейрос)
- Силва де Оливейра Малком Филипе (Малком)
- Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)*
- Мариу Фернандес
Алвес Барбоса Роберт Ренан (Роберт Ренан)
Действующий контракт: 30 июня 2028 г.
Трансферная стоимость: 9 миллионов евро
Позиция на поле: защитник
Воспитанник клуба «Коринтианс», защитник Роберт Ренан перешел в «Зенит» в январе 2023 года. Луис Фернандо Гарсия, агент футболиста, заявил, что 19-летний игрок останется на следующий сезон в России.
Де Соуза Прадо Родриго (Родригао)
Действующий контракт: 30 июня 2025 г.
Трансферная стоимость: 6 миллионов евро
Позиция на поле: защитник
Родригао выступает за питерский клуб с июля 2022 года. В прошлом сезоне игрок провел 26 матчей за «Зенит» и забил один гол. Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2025 года с опцией продления на еще один сезон.
По данным «СЭ», 27-летний защитник, который в конце мая этого года был прооперирован по поводу травмы приводящей мышцы бедра, должен вернуться на поле в конце сентября.Восстановление бразильца займет оставшуюся половину июля и весь август. Далее футболисту предстоит процесс набора формы.
До Сантос Жустино де Мело Дуглас (Дуглас Сантос)
Действующий контракт: 30 июня 2026 г.
Трансферная стоимость: 18 миллионов евро
Позиция на поле: защитник
Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с лета 2019 года. Он является капитаном команды. В минувшем сезоне 29-летний бразилец провел 36 матчей, в которых отметился 7 результативными передачами.
Мантуан Густаво
Действующий контракт: 30 июня 2027 г.
Трансферная стоимость: 3 миллиона евро
Позиция на поле: полузащитник
В июне 2023 года Зенит" и «Коринтианс» достигли соглашения о полноценном переходе полузащитника Густаво Мантуана. Контракт с 22-летним игроком подписан по схеме «4+1». Футболист выступает за питерский клуб с лета 2022 года, когда бразилец стал игроком сине-бело-голубых на правах аренды.
Родригес Парисе Леонел Клаудио Луиз (Клаудиньо)
Действующий контракт: 30 июня 2027 г.
Трансферная стоимость: 20 миллионов евро
Позиция на поле: полузащитник
7 августа 2021 года «Зенит» объявил о переходе Клаудиньо, соглашение с которым было рассчитано на пять лет. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро.
В феврале 2023 года футболисту предоставили российское гражданство. Однако он по-прежнему считается легионером, так как только по истечении определенного периода, а именно в 2024 году, он сможет получить спортивное гражданство.
Летом 2023 года появились слухи о возможном уходе Клаудиньо из «Зенита», однако сам игрок 17 июля сообщил, что не собирается покидать клуб из Санкт-Петербурга.
Сантос Кейрос Эдуардо (Ду Кейрос)
Действующий контракт: 30 июня 2028 г.
Трансферная стоимость: 6 миллионов евро
Позиция на поле: полузащитник
Бразильский полузащитник Ду Кейрос присоединился к «Зениту» в июне. В начале 2023 года клуб из Санкт-Петербурга обменял Юри Алберто в «Коринтианс» на Роберта Ренана и Ду Кейроса. Соглашение полузащитника с «Зенитом» рассчитано на пять сезонов.
Силва де Оливейра Малком Филипе (Малком)
Действующий контракт: 30 июня 2027 г.
Трансферная стоимость: 30 миллионов евро
Позиция на поле: полузащитник
Малком перешел в «Зенит» 2 августа 2019 года за 40 миллионов евро, плюс пять миллионов евро бонусов. Контракт был рассчитан на 5 лет. В феврале 2023 года футболисту предоставили российское гражданство. Однако он, как и Клаудиньо, по-прежнему считается легионером, так как только по истечении определенного периода, а именно в 2024 году, он сможет получить спортивное гражданство.
По данным Ariyadhiah, «Аль-Хиляль» ведет переговоры с «Зенитом» по трансферу нападающего Малкома. Руководство саудовского клуба сделало конкретное предложение по переходу игрока.
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)*
Действующий контракт: 30 июня 2027 г.
Трансферная стоимость: 24 миллиона евро
Позиция на поле: полузащитник
*нет в заявке на сезон
Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошлом году он продлил свой контракт до 2027 года. Однако на текущий момент игрок так и не прибыл в Россию. Бразильского футболиста нет в заявке сине-бело-голубых на сезон-2023/2024 РПЛН.
Ранее сообщалось, что Вендел хочет перейти во «Фламенго». Игрок недавно потерял одного из членов семьи, поэтому хочет остаться в Бразилии. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал «СЭ», что представитель Вендела в ближайшее время вылетит в Петербург для встречи с руководством питерского клуба.
Мариу Фернандес
Действующий контракт: 30 июня 2024 г.
Трансферная стоимость: 3 миллиона евро
Позиция на поле: защитник
32-летний Фернандес подписал с «Зенитом» контракт до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на год. Бразилец выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В прошлом году он расторг контракт с армейцами и приостановил карьеру.
У Марио есть российский паспорт. Игрок получил российское гражданство 13 июля 2016 года, а в октябре 2017 года дебютировал за сборную России в товарищеском матче против команды Южной Кореи (4:2). РФС перестал считать Фернандеса легионером по итогам заседания комитета по статусу игроков, на котором было принято решение удовлетворить требование игрока об установлении отсутствия соответствующего статуса.
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|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
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|1
|0
|0
|3-1
|3
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2
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
10
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
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Тимур Аюпов
Урал
|1
|
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Жуан Батчи
Краснодар
|1
|
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Антон Заболотный
ЦСКА
|1
|П
|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|
|
Александр Юшин
Урал
|1
|И
|К
|Ж
|
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Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
|
Денис Кулаков
Урал
|1
|0
|1