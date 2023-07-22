«Зенит»: сколько бразильцев играют за чемпионов России

Список игроков из Бразилии, которые выступают за питерский клуб.

В составе действующего чемпиона России на сезон 2023 / 2024 заявлено 11 легионеров. И из них — 8 игроков из Бразилии.

Алвес Барбоса Роберт Ренан (Роберт Ренан)

Действующий контракт: 30 июня 2028 г.

Трансферная стоимость: 9 миллионов евро

Позиция на поле: защитник

Воспитанник клуба «Коринтианс», защитник Роберт Ренан перешел в «Зенит» в январе 2023 года. Луис Фернандо Гарсия, агент футболиста, заявил, что 19-летний игрок останется на следующий сезон в России.

Де Соуза Прадо Родриго (Родригао)

Действующий контракт: 30 июня 2025 г.

Трансферная стоимость: 6 миллионов евро

Позиция на поле: защитник

Родригао выступает за питерский клуб с июля 2022 года. В прошлом сезоне игрок провел 26 матчей за «Зенит» и забил один гол. Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2025 года с опцией продления на еще один сезон.

По данным «СЭ», 27-летний защитник, который в конце мая этого года был прооперирован по поводу травмы приводящей мышцы бедра, должен вернуться на поле в конце сентября.Восстановление бразильца займет оставшуюся половину июля и весь август. Далее футболисту предстоит процесс набора формы.

До Сантос Жустино де Мело Дуглас (Дуглас Сантос)

Действующий контракт: 30 июня 2026 г.

Трансферная стоимость: 18 миллионов евро

Позиция на поле: защитник

Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с лета 2019 года. Он является капитаном команды. В минувшем сезоне 29-летний бразилец провел 36 матчей, в которых отметился 7 результативными передачами.

Мантуан Густаво

Действующий контракт: 30 июня 2027 г.

Трансферная стоимость: 3 миллиона евро

Позиция на поле: полузащитник

В июне 2023 года Зенит" и «Коринтианс» достигли соглашения о полноценном переходе полузащитника Густаво Мантуана. Контракт с 22-летним игроком подписан по схеме «4+1». Футболист выступает за питерский клуб с лета 2022 года, когда бразилец стал игроком сине-бело-голубых на правах аренды.

Родригес Парисе Леонел Клаудио Луиз (Клаудиньо)

Действующий контракт: 30 июня 2027 г.

Трансферная стоимость: 20 миллионов евро

Позиция на поле: полузащитник

7 августа 2021 года «Зенит» объявил о переходе Клаудиньо, соглашение с которым было рассчитано на пять лет. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

В феврале 2023 года футболисту предоставили российское гражданство. Однако он по-прежнему считается легионером, так как только по истечении определенного периода, а именно в 2024 году, он сможет получить спортивное гражданство.

Летом 2023 года появились слухи о возможном уходе Клаудиньо из «Зенита», однако сам игрок 17 июля сообщил, что не собирается покидать клуб из Санкт-Петербурга.

Сантос Кейрос Эдуардо (Ду Кейрос)

Действующий контракт: 30 июня 2028 г.

Трансферная стоимость: 6 миллионов евро

Позиция на поле: полузащитник

Бразильский полузащитник Ду Кейрос присоединился к «Зениту» в июне. В начале 2023 года клуб из Санкт-Петербурга обменял Юри Алберто в «Коринтианс» на Роберта Ренана и Ду Кейроса. Соглашение полузащитника с «Зенитом» рассчитано на пять сезонов.

Силва де Оливейра Малком Филипе (Малком)

Действующий контракт: 30 июня 2027 г.

Трансферная стоимость: 30 миллионов евро

Позиция на поле: полузащитник

Малком перешел в «Зенит» 2 августа 2019 года за 40 миллионов евро, плюс пять миллионов евро бонусов. Контракт был рассчитан на 5 лет. В феврале 2023 года футболисту предоставили российское гражданство. Однако он, как и Клаудиньо, по-прежнему считается легионером, так как только по истечении определенного периода, а именно в 2024 году, он сможет получить спортивное гражданство.

По данным Ariyadhiah, «Аль-Хиляль» ведет переговоры с «Зенитом» по трансферу нападающего Малкома. Руководство саудовского клуба сделало конкретное предложение по переходу игрока.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)*

Действующий контракт: 30 июня 2027 г.

Трансферная стоимость: 24 миллиона евро

Позиция на поле: полузащитник

*нет в заявке на сезон

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошлом году он продлил свой контракт до 2027 года. Однако на текущий момент игрок так и не прибыл в Россию. Бразильского футболиста нет в заявке сине-бело-голубых на сезон-2023/2024 РПЛН.

Ранее сообщалось, что Вендел хочет перейти во «Фламенго». Игрок недавно потерял одного из членов семьи, поэтому хочет остаться в Бразилии. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал «СЭ», что представитель Вендела в ближайшее время вылетит в Петербург для встречи с руководством питерского клуба.

Мариу Фернандес

Действующий контракт: 30 июня 2024 г.

Трансферная стоимость: 3 миллиона евро

Позиция на поле: защитник

32-летний Фернандес подписал с «Зенитом» контракт до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на год. Бразилец выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В прошлом году он расторг контракт с армейцами и приостановил карьеру.

У Марио есть российский паспорт. Игрок получил российское гражданство 13 июля 2016 года, а в октябре 2017 года дебютировал за сборную России в товарищеском матче против команды Южной Кореи (4:2). РФС перестал считать Фернандеса легионером по итогам заседания комитета по статусу игроков, на котором было принято решение удовлетворить требование игрока об установлении отсутствия соответствующего статуса.

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