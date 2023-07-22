«Урал» впервые обыграл ЦСКА в РПЛ

«Урал» обыграл ЦСКА (2:1) в матче первого тура чемпионата России сезона-2023/24.

Эта победа над армейцами стала для екатеринбуржской команды первой в РПЛ. Всего клубы провели 22 матча, 16 раз победил ЦСКА.

В следующем матче «Урал» 29 июля сыграет с «Пари НН», ЦСКА 30 июля встретится с «Ахматом».