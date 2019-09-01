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Сергей Семак: «Нет забитых мячей? Тенденции в этом нет»

18:54

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 8-го тура чемпионата России против «Спартака» отметил, что не видит проблем в том, что команда в последних играх не может забить.

— Нет забитых мячей? Тенденции в этом нет, — отметил Семак в эфире телеканала «Матч Премьер». — Моменты есть, их достаточно. Реализация пока хромает. В последних двух матчах не смогли забить. Ничего страшного. Будем забивать дальше.

— Помешало ли в «Уфе» ваше отсутствие?

— Это из разряда «если бы да кабы». Понять этого невозможно. Проиграли — виноваты все вместе. Будем работать.

— «Зениту» легче играть против команд, которые сами играют?

— Естественно, игра смотрится более интересной и динамичной. Больше пространства. Против тех, кто обороняется низко всей командой всегда сложнее. Нет того темпа, который нравится зрителям.

Спартак — Зенит

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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