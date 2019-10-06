РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Сергей Семак: «Иванович будет руководить обороной, остальные — выполнять его команды»

11:26
Теги:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посетовал на проблемы с составом перед матчем 12-го тура чемпионата России с «Уралом».

— Это наша жизнь футбольная, сегодня не смогут сыграть Барриос и Ракицкий, еще Смольников получил травму, Кузяев — тоже плюс Малком, — заявил Семак в эфире «Матч Премьер». — У нас сейчас не такой большой выбор, но есть игроки, которые могут достойно заменить отсутствующих. Мы стараемся всем дать шанс, все футболисты нам нужны в хорошей форме.

Центр обороны? Надеюсь, наши защитники сыграют хорошо. Иванович будет руководить обороной, остальные — выполнять его команды.

Урал — Зенит

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир