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Сергей Прядкин подтвердил случаи заражения коронавирусом в «Оренбурге»

25 июня 2020, 13:45
Сергей Прядкин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Прядкин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Несколько представителей «Оренбурга» сдали положительный тест на коронавирус. Информацию об этом подтвердил президент РПЛ Сергей Прядкин.

«Оперативному штабу РПЛ стало известно, что у ряда представителей «Оренбурга» при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией, — цитирует Прядкина официальный сайт лиги. — В настоящее время все они изолированы, силами регионального отделения Роспотребнадзора проводится расследование, результаты которого станут известны в ближайшее время. Оперативный штаб РПЛ находится на постоянной связи с представителями клуба и регионального Роспотребнадзора».

Следующим соперником «Оренбурга» должен стать «Краснодар». Матч «быков» с «Динамо» ранее был перенесен из-за заражения COVID-19 в стане бело-голубых. Матч 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Оренбург» — «Краснодар» должен состояться 27 июня и начаться в 14.00 по московскому времени.

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