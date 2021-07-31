Сергей Пиняев: «Счастлив, что получилось дебютировать, особенно с таким соперником, как «Спартак»
16-летний полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев оценил свой дебют в Тинькофф РПЛ в матче второго тура против «Спартака» (0:1).
— Какие ощущения были, когда выходил на поле, какие-то особые эмоции испытывал?
— Да нет, ничего особого не испытывал. Просто хотелось принести пользу команде, чтобы они победила.
— Какой-то уровень почувствовал, отличный от того, что было раньше?
— Все идет постепенно: сначала была ЮФЛ, потом ФНЛ. Слава богу, что все идет вверх по уровню. Счастлив, что получилось дебютировать, особенно с таким соперником, как «Спартак».
— Ты вышел на 76-й минуте, какую задачу поставил тренер?
— Стараться обострять, идти в обыгрыш один в один и создавать моменты, — цитирует Пиняева официальный сайт «Крыльев».
Футболист подписал контракт с «Крыльями» 23 июля. Срок соглашения рассчитан на три года.
Методология
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