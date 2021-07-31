Сергей Пиняев: «Счастлив, что получилось дебютировать, особенно с таким соперником, как «Спартак»

16-летний полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев оценил свой дебют в Тинькофф РПЛ в матче второго тура против «Спартака» (0:1).

— Какие ощущения были, когда выходил на поле, какие-то особые эмоции испытывал?

— Да нет, ничего особого не испытывал. Просто хотелось принести пользу команде, чтобы они победила.

— Какой-то уровень почувствовал, отличный от того, что было раньше?

— Все идет постепенно: сначала была ЮФЛ, потом ФНЛ. Слава богу, что все идет вверх по уровню. Счастлив, что получилось дебютировать, особенно с таким соперником, как «Спартак».

— Ты вышел на 76-й минуте, какую задачу поставил тренер?

— Стараться обострять, идти в обыгрыш один в один и создавать моменты, — цитирует Пиняева официальный сайт «Крыльев».

Футболист подписал контракт с «Крыльями» 23 июля. Срок соглашения рассчитан на три года.