Сергей Пиняев: «Мой возраст должен давить не на меня, а на российский футбол»

16-летний полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев после матча второго тура Тинькофф РПЛ в против «Спартака» (0:1), рассказал, как он оценивает свой дебют в юном возрасте.

— Твой возраст — всего 16 лет. Только два футболиста дебютировали в более раннем возрасте. Не давит этот момент?

— На меня он точно не должен давить. Это на российский футбол он должен давить. Например, в Испании люди дебютировали в 15 лет. Это не мои интересы. Моя задача — развиваться. Вкладывать в себя, в команду, чтобы она побеждала и набирала очки в каждом матче, — цитирует футболиста официальный сайт «Крыльев».

Футболист подписал контракт с «Крыльями» 23 июля. Срок соглашения рассчитан на три года.