Сергей Пиняев: «Мой возраст должен давить не на меня, а на российский футбол»
16-летний полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев после матча второго тура Тинькофф РПЛ в против «Спартака» (0:1), рассказал, как он оценивает свой дебют в юном возрасте.
— Твой возраст — всего 16 лет. Только два футболиста дебютировали в более раннем возрасте. Не давит этот момент?
— На меня он точно не должен давить. Это на российский футбол он должен давить. Например, в Испании люди дебютировали в 15 лет. Это не мои интересы. Моя задача — развиваться. Вкладывать в себя, в команду, чтобы она побеждала и набирала очки в каждом матче, — цитирует футболиста официальный сайт «Крыльев».
Футболист подписал контракт с «Крыльями» 23 июля. Срок соглашения рассчитан на три года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
16684 голосов
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю