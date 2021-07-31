Директор департамента по развитию и коммуникациям Фетисов покинет «Спартак» на следующей неделе

Как стало известно «СЭ», директор «Спартака» по развитию и коммуникация покинет клуб на следующей неделе. Главный кандидат на этот пост — бывший журналист «СЭ» Дмитрий Зеленов.

Фетисов был назначен на эту должность в июне прошлого года. Он сменил на этом посту Антона Лисина.

42-летний Фетисов до «Спартака» был директором по связям с общественностью «БКС Банка». Ранее он также работал в московском «Динамо».