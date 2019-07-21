Сергей Паршивлюк: "Что помешало "Динамо" забить? Злой рок"

Защитник "Динамо" Сергей Паршивлюк после поражения в домашнем матче 2-го тура чемпионата России от "Рубина" (0:1) отметил, что проблемы команды тянутся еще с прошлого сезона.

– Часто у вас в карьере бывало, когда проигрывали в большинстве?

– Я сейчас и не вспомню. Наверное, когда—то было, но чтобы вот так, на последних минутах, наверное, впервые.

– Впервые на матче работа система ВАР. Как-то это обсуждали в команде?

– Да нет. Просто знали, что будет ВАР, поэтому надо быть более сконцентрированным, руки при стандартах убирать, потому что все будут смотреть. Сказали друг другу, что надо быть повнимательнее. Вот и все.

– Согласны, что ключевой момент игры это концовка первого тайма, когда у "Динамо" было два супермомента?

– Можно и так сказать. Надо реализовывать свои моменты, и тогда не будет таких концовок, когда ты бежишь вперед забивать, а получаешь контратаку.

– Что помешало забить в тех моментах?

– Вратарь и исполнительское мастерство. Злой рок. Думаю, это проблема "Динамо" еще с прошлого сезона, когда команда имеет много моментов и не забивает их. Надо работать еще больше.

– Что было в раздевалке в перерыве? В связи с удалением у соперника тактика была скорректирована?

– Сказали, что будет еще больше свободных зон, что надо использовать фланги и команда все равно будет отходить назад, давать нам контролировать игру. Надо было создавать больше остроты, но у нас было только два момента.

– Есть чувство, что испортили болельщикам праздник?

– Естественно. И себе, и болельщикам. Омрачили день таким результатом. Команда хотела выиграть, отдавала на поле все силы. Но великая поговорка работает всегда: Не забиваешь ты, забивают тебе. Она в очередной раз и сыграла.

– Каково было играть на этом стадионе?

– Последний раз играл здесь, кажется, в 2008 году. Классный стадион, современный. Если абстрагироваться от всего остального, то в этом плане эмоции только положительные. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)

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