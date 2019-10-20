РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Сергей Матвеев: «Ничья с «Динамо» — закономерный результат»

21:28
Теги:

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал ничью с «Динамо» (1:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

—  Первый и второй тайм мы плохо начали, пропустили первый мяч. Это позволило «Динамо» сыграть больше от своего плана. Потому что «Динамо» вышло в пять защитников, и быстрый мяч только помог осуществлять их планы. Результат закономерен: была тяжелая игра после перерыва. Я рад, что первый матч коллеги завершился хорошим результатом.

— Сложно было готовиться к «Динамо» с новым тренером?

— Мы ждали, что «Динамо» выйдет в три защитника, все-таки мы рассматривались как фавориты матча. Тем более, я знаю, что Кирилл Александрович — прагматичный тренер.

— Вам помешали предматчевые мероприятия по поводу дня рождения Яшина?

— Да, концентрация после таких мероприятий падает. Возможно это и сыграло свою роль. Но тут для обеих команд одинаковые условия, так что сетовать на все это не стоит. (Александр Рогулев)

Динамо — Краснодар

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 3949
Все опросы
Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир