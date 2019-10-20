Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал ничью с «Динамо» (1:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

— Первый и второй тайм мы плохо начали, пропустили первый мяч. Это позволило «Динамо» сыграть больше от своего плана. Потому что «Динамо» вышло в пять защитников, и быстрый мяч только помог осуществлять их планы. Результат закономерен: была тяжелая игра после перерыва. Я рад, что первый матч коллеги завершился хорошим результатом.

— Сложно было готовиться к «Динамо» с новым тренером?

— Мы ждали, что «Динамо» выйдет в три защитника, все-таки мы рассматривались как фавориты матча. Тем более, я знаю, что Кирилл Александрович — прагматичный тренер.

— Вам помешали предматчевые мероприятия по поводу дня рождения Яшина?

— Да, концентрация после таких мероприятий падает. Возможно это и сыграло свою роль. Но тут для обеих команд одинаковые условия, так что сетовать на все это не стоит. (Александр Рогулев)

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