Сергей Матвеев: «Краснодар» в гонке»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев после ничейного результата с «Оренбургом» (1:1) в матче 14-го тура чемпионата России похвалил игроков своей команды.

«Не хватило забитого мяча, — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер». — Сложно, когда команда стоит вдесятером в своей штрафной, благодарны ребятам за то, что они выдержали после тяжелой игры в Турции против «Трабзонспора» (2:0). «Краснодар» в гонке, и будем продолжать работать. Когда два матча за три дня... Но жаловаться не приходится, первыми не должны были пропускать, но так сложилось».

«Краснодар» с 28 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» — 15 баллов и 12-я строчка.

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