Сергей Матвеев: «Краснодар» контролировал игру, знал, что «Уфа» будет играть в контратаки"
18:44
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвел итоги матча 20-го тура чемпионата России против «Уфы» (2:0).
— Мы контролировали игру, знали, что «Уфа» будет играть в контратаки, — сказал Матвеев в эфире «Матч премьер». — Все предотвратить невозможно, но мы были на контроле. Во втором тайме немного поменяли, добавили второго нападающего, все получилось. Понимали, что «Уфа» играет плотно, надо измотать, атаковать между линиями.
Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи