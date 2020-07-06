Сергей Лапочкин рассудит «Спартак» и «Локомотив»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 27-го тура РПЛ, сообщает пресс-служба РФС. Сергей Лапочкин со своей бригадой обслужит встречу между «Спартаком» и «Локомотивом». Игра пройдет 8 июля в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Лапочкину будут помогать ассистенты — Антон Аверьянов и Антон Кобзев. Резервный судья матча — Иван Сиденков. ВАР — Кирилл Левников, АВАР — Константин Шаламберидзе, инспектор — Тарас Безубяк.

«Спартак» с 32 очками занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» — 49 баллов и вторая строчка.