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Сергей Лапочкин рассудит «Спартак» и «Локомотив»

6 июля 2020, 17:05
Сергей Лапочкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Лапочкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 27-го тура РПЛ, сообщает пресс-служба РФС. Сергей Лапочкин со своей бригадой обслужит встречу между «Спартаком» и «Локомотивом». Игра пройдет 8 июля в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Лапочкину будут помогать ассистенты — Антон Аверьянов и Антон Кобзев. Резервный судья матча — Иван Сиденков. ВАР — Кирилл Левников, АВАР — Константин Шаламберидзе, инспектор — Тарас Безубяк.

«Спартак» с 32 очками занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» — 49 баллов и вторая строчка.

Спартак — Локомотив

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/211891

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи




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