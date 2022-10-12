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12 октября, 16:13

Агент защитника «Ростова» Чернова рассказал о будущем игрока

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Представитель защитника «Ростова» Евгения Чернова Александр Манькяков рассказал о будущем игрока.

Права на 29-летнего игрока принадлежат «Краснодару».

«По поводу выкупа будем разговаривать ближе к концу сезона, — цитирует Маньякова «РБ Спорт». — Аренда действует на этот сезон, и вопросы выкупа пока не обсуждали. Это будет зависеть от многих факторов, главный — необходимость «Ростова» в Евгении и наоборот».

— Со стороны Чернова такая необходимость есть?
— Давайте не будем торопиться. Женя счастлив в «Ростове», ему там комфортно, он очень рад, что снова играет. Выкуп не исключен, но этот вопрос пока не поднимался.

Чернов в текущем сезоне провел за «Ростов» 12 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-chernova-zhenya-schastliv-v-rostove-no-pro-vy-kup-poka-ne-govorili/
Евгений Чернов
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