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Судейство

12 октября, 15:31

Дерби ЦСКА — «Спартак» доверят Карасеву

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По данным «СЭ», основной кандидат на судейство матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» — Сергей Карасев. Появлялась информация о петербуржце Владиславе Безбородове и сочинце Павле Кукуяне, но назначение в итоге собираются дать 43-летнему москвичу.

Дерби пройдет 16 октября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 20.00 по московскому времени.

Год назад, в сентябре 2021-го, при судействе Карасева ЦСКА победил «Спартак» (1:0). В апреле того же года, когда Сергей выполнял функции ВАР, сильнее оказались красно-белые (1:0). В сентябре 2020-го выиграл ЦСКА (3:1). Такой же исход был зафиксирован в июне 2020-го (2:0, ВАР). В августе 2019-го дерби завершилось победой «Спартака» (2:1). В 2018-м, 2013-м и 2011-м Карасев зафиксировал ничьи (1:1, 2:2 и 2:2).

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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