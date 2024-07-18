Кечинов: «Нет уверенности, что «Спартак» сейчас приедет в Оренбург и одержит победу»
Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «СЭ» ожиданиями от матча первого тура РПЛ между красно-белыми и «Оренбургом».
«Спартак» может хорошо начать сезон, а может и нет. Понимаете, сейчас в этом клубе есть если не феномен, то данность: он может сыграть, как угодно. У меня нет какой-то уверенности, что «Спартак» сейчас приедет в Оренбург и одержит победу. Тем более, как правило, игры в этом городе для красно-белых проходят очень тяжело.
Я очень много раз видел, как «Спартак» там терпел поражение. Поэтому результат может быть любым. Конечно, очень хочется верить, что клуб удачно начнет сезон с первого тура", — сказал Кечинов «СЭ».
Матч 1-го тура РПЛ «Оренбург» — «Спартак» пройдет в воскресенье, 21 июля и начнется в 17.30 (мск).
(Денис Сафронов)
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
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|0-0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -