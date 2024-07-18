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Сегодня, 18:27

Кечинов: «Нет уверенности, что «Спартак» сейчас приедет в Оренбург и одержит победу»

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Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «СЭ» ожиданиями от матча первого тура РПЛ между красно-белыми и «Оренбургом».

«Спартак» может хорошо начать сезон, а может и нет. Понимаете, сейчас в этом клубе есть если не феномен, то данность: он может сыграть, как угодно. У меня нет какой-то уверенности, что «Спартак» сейчас приедет в Оренбург и одержит победу. Тем более, как правило, игры в этом городе для красно-белых проходят очень тяжело.
Я очень много раз видел, как «Спартак» там терпел поражение. Поэтому результат может быть любым. Конечно, очень хочется верить, что клуб удачно начнет сезон с первого тура", — сказал Кечинов «СЭ».

Матч 1-го тура РПЛ «Оренбург» — «Спартак» пройдет в воскресенье, 21 июля и начнется в 17.30 (мск).

(Денис Сафронов)

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