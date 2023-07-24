Игнашевич — о матче с «Сочи»: «У меня нет ни одной претензии к игрокам, немного мастерства не хватило»
Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о матче первого тура РПЛ с «Сочи» (0:2).
«Поздравляю «Сочи» с победой. Могу сказать, что у меня нет ни одной претензии к игрокам. Я считаю, что мы очень концентрированно и спокойно играли. Ребята провели хороший и ровный матч. Свои голы мы еще обязательно забьем. Сегодня, конечно, тоже могли, но немного нам мастерства не хватило. Думаю, что все еще у нас впереди. Мы после пропущенного мяча неплохо играли. Я доволен всей игрой, достаточно ровный матч», — заявил Игнашевич на пресс-конференции.
Также специалист высказался по поводу календаря в предстоящем сезоне.
«Наша команда полностью готова к таким нагрузкам. Мы уже привыкли к частым выездным матчам, когда каждый матч через всю страну летали и на поездах ездили. Нас таким не удивить. Проблема, конечно, в том, что мы играем 6 из 8 первых матчей на выезде, но, надеюсь, что мы справимся с этим моментом. У нас больше уже будет домашних матчей ближе к осени. Проблем не должно быть», — добавил Игнашевич.
Во втором туре «Балтика» проведет матч со «Спартаком» 31 июля. Начало встречи — 19.30 мск.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|3 : 2
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|2 : 1
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|2 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1