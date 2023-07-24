Хохлов — о матче с «Балтикой»: «Тяжелая игра по накалу и содержанию»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов высказался о матче первого тура РПЛ с «Балтикой» (2:0).

«Тяжелый матч по своему накалу и содержанию. Эмоции от начала чемпионата не позволили сыграть в ту игру, которую хотели. Этот матч можно разбить на отрезки: когда неплохо играли, когда теряли нить игры. Хорошо, что добились очень важной победы», — приводит слова Хохлова пресс-служба «Сочи».

В следующем туре РПЛ «Сочи» сыграет с «Краснодаром». Матч состоится 30 июля, начало — 20.00 мск.