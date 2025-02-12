Балахнин: «Неудивительно, если Карпин уйдет из «Ростова»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин не исключает, что Валерий Карпин может покинуть ростовский клуб. Российский специалист тренирует команду с декабря 2017 года.

«Карпин в любой момент может покинуть «Ростов». Неудивительно, если Валерий Георгиевич уйдет. Этого можно ожидать. Тем более он уже уходил, когда принял сборную России. Скорее всего, сейчас тяжелая ситуация из-за смены руководства в Ростовской области. Все это может повлиять на его уход.

Он добросовестно делает свою работу. Всегда есть то, что можно еще дать команде. Карпин полон сил. Можно ли ставить его в один ряд с Бердыевым? Нет по одной простой причине — у Карпина нет титулов. Это портит визитную карточку Валерия Георгиевича», — цитирует «РБ Соорт» Балахнина.

«Ростов» после 18 туров занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.