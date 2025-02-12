Белоус — о сорвавшихся трансферов игроков из Европы: «Проживем без этих футболистов»

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус прокомментировал информацию о срыве трансфера полузащитника «Браги» Родриго Саласара в «Зенит».

«Затруднительно в условиях санкционного режима проводить транзакции с Европой, переводить деньги. Вы знаете, что банковская система SWIFT отключена. Не хотят принимать деньги из России. Надо придумать какие-то схемы, но не все эти схемы хотят в Европе использовать. Голь на выдумку хитра. Но какая это голь, если речь идёт о десятках миллионах евро.

Взоры должны быть устремлены не на враждебные страны, а на дружественные. Это большинство стран Южной Америки, где проще решать вопросы. Та же Португалия напрямую не высказывается по поводу геополитических событий, но они дуют в одну дуду с Европейским союзом. Поэтому они отозвали Саласара обратно в «Брагу», хотя уверен, что это было крайне выгодное для них предложение.

Хотелось бы, чтобы все вопросы были побыстрее решены и сняты санкции. Потому что Европа от этого страдает не меньше, чем мы. Более того, мы проживем без этих футболистов и подумаем, как сохранять деньги. Поищем варианты. Да и российским футболистам найдется место», — цитирует Legalbet Белоуса.