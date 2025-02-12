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Белоус — о сорвавшихся трансферов игроков из Европы: «Проживем без этих футболистов»

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус прокомментировал информацию о срыве трансфера полузащитника «Браги» Родриго Саласара в «Зенит».

«Затруднительно в условиях санкционного режима проводить транзакции с Европой, переводить деньги. Вы знаете, что банковская система SWIFT отключена. Не хотят принимать деньги из России. Надо придумать какие-то схемы, но не все эти схемы хотят в Европе использовать. Голь на выдумку хитра. Но какая это голь, если речь идёт о десятках миллионах евро.

Взоры должны быть устремлены не на враждебные страны, а на дружественные. Это большинство стран Южной Америки, где проще решать вопросы. Та же Португалия напрямую не высказывается по поводу геополитических событий, но они дуют в одну дуду с Европейским союзом. Поэтому они отозвали Саласара обратно в «Брагу», хотя уверен, что это было крайне выгодное для них предложение.

Хотелось бы, чтобы все вопросы были побыстрее решены и сняты санкции. Потому что Европа от этого страдает не меньше, чем мы. Более того, мы проживем без этих футболистов и подумаем, как сохранять деньги. Поищем варианты. Да и российским футболистам найдется место», — цитирует Legalbet Белоуса.

Источник: Legalbet
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Футбол
Родриго Саласар
Юрий Белоус
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 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
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17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
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