Ерохин: «Со свежими эмоциями, со свежими силами «Зенит» начнет весеннюю часть чемпионата»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин отметил, что трудно пройти весь сезон без спадов.

«Думаю, спады по ходу сезона бывают практически у всех команд, невозможно пройти, ну очень сложно без них, редкий случай, когда команда проходит на одном дыхании весь сезон. Есть где-то сложные матчи, где-то выпадают несколько футболистов по травмам, еще сложнее становится.

Команда такой живой механизм, в ней 25 футболистов, и в какие-то моменты каждый старается взять на себя, когда нужно помочь команде, забить решающие голы, чтобы команда набрала очки, а качественных футболистов у нас в команде достаточно. А сборы — это время набрать физическую форму, отработать командные взаимодействия, плюс новые игроки вольются в команду, и я думаю, что уже со свежими эмоциями, со свежими силами мы начнем весеннюю часть чемпионата», — цитирует «РБ Спорт» Ерохина.

После 18 туров «Краснодар» идет на первом месте, а «Зенита» — на втором. У обеих команд по 39 очков. 1 марта сине-бело-голубые в рамках 19-го тура на своем поле примет ЦСКА.