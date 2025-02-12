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Ерохин: «Со свежими эмоциями, со свежими силами «Зенит» начнет весеннюю часть чемпионата»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин отметил, что трудно пройти весь сезон без спадов.

«Думаю, спады по ходу сезона бывают практически у всех команд, невозможно пройти, ну очень сложно без них, редкий случай, когда команда проходит на одном дыхании весь сезон. Есть где-то сложные матчи, где-то выпадают несколько футболистов по травмам, еще сложнее становится.

Команда такой живой механизм, в ней 25 футболистов, и в какие-то моменты каждый старается взять на себя, когда нужно помочь команде, забить решающие голы, чтобы команда набрала очки, а качественных футболистов у нас в команде достаточно. А сборы — это время набрать физическую форму, отработать командные взаимодействия, плюс новые игроки вольются в команду, и я думаю, что уже со свежими эмоциями, со свежими силами мы начнем весеннюю часть чемпионата», — цитирует «РБ Спорт» Ерохина.

После 18 туров «Краснодар» идет на первом месте, а «Зенита» — на втором. У обеих команд по 39 очков. 1 марта сине-бело-голубые в рамках 19-го тура на своем поле примет ЦСКА.

Источник: «РБ Спорт»
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Александр Ерохин
Футбол
ФК Зенит
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 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
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